Un posto al sole anticipazioni: DAMIANO porterà molte novità, ecco quali

Più di una volta a Un posto al sole è avvenuto che personaggi giunti in scena con un impatto marginale sulle vicende della soap abbiano visto poi aumentare la loro importanza con lo scorrere dei mesi e degli anni; è ciò che è accaduto ad esempio a Mariella Altieri (Antonella Prisco), entrata come “figurazione speciale” e oggi nella sigla di testa. Da qualche tempo la stessa dinamica sembra riguardare un ruolo maschile in forte ascesa…

Parliamo di Damiano Renda (Luigi Miele), che in precedenza conoscevamo solo come uno degli agenti della scorta di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e che invece a settembre si è distinto per aver partecipato alla cattura del malvivente che ha sparato a Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini).

Sicuramente avrete notato come nelle ultime settimane questo personaggio appare piuttosto stabilmente nelle puntate di Upas e vi anticipiamo che tale trend continuerà: da quello che ci risulta, Damiano sarà sempre più presente in futuro.

Spoiler Un posto al sole: Damiano Renda sarà sempre più importante

Questo accade anche perché Renda è stato assegnato a Viola come scorta, cosa che consentirà peraltro al giovane di risolvere il problema più delicato di questo periodo: sarà proprio lui, nelle puntate in onda la prossima settimana, a ridare finalmente il sorriso al piccolo Antonio (Eduardo Scafora), che sta soffrendo moltissimo per la mancanza del padre nella sua quotidianità.

Ma non finisce qui: vi sarete accorti che in alcuni dialoghi vengono menzionati anche personaggi facenti parte della vita personale di Damiano Renda (l’ex moglie e il figlio). Li conosceremo prima o poi? Sì, e molto presto! E non solo: si rumoreggia di una futura trama in cui Damiano sarà parte attiva e che tratterà una tematica piuttosto importante. Ne parleremo al momento giusto…