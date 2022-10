Un posto al sole anticipazioni: Diego ci (ri)prova con Lia ma…

A Un posto al sole, la storia dei rifugiati ebrei e della caccia a quello che sembra essere un “tesoro nascosto” ha anche prodotto un risvolto di tipo differente: Lia Longhi (Giuliana Vigogna), la ragazza che si è fatta assumere da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) proprio per poter liberamente circolare a Palazzo Palladini, è diventata l’oggetto delle attenzioni di Diego Giordano (Francesco Vitiello). Il giovane ha qualche chance?

C’è da dire che finora Lia è riuscita a evitare che altri – lo stesso Diego in primis – scoprissero il vero motivo per cui è lì, ma il suo castello di bugie potrebbe franare tra pochi giorni: stando alle anticipazioni, infatti, la Longhi stavolta non riuscirà ad evitare che il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) la veda mentre è intenta a frugare nel seminterrato di Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Spoiler Un posto al sole: Diego chiede a Lia di uscire insieme

Gli spoiler indicano che Lia, vistasi scoperta, tenterà di convincere Diego a non svelare il suo segreto. L’uomo accetterà? E inoltre: gli verranno raccontati i dettagli della questione o gli sarà chiesto “sulla fiducia” di stare zitto?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Upas, ma quel che è certo è che Diego è ormai sempre più preso dalla nuova arrivata, alla quale proverà ancora ad avvicinarsi fino a chiederle di uscire insieme. Come andranno le cose tra loro? Vi anticipiamo che un piccolo “magic moment” Diego e Lia effettivamente lo vivranno, ma potrebbe anche durare lo spazio di un attimo…