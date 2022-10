Una vita, anticipazioni dal 10 al 15 ottobre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 10 a sabato 15 ottobre 2022:

Durante il provino di Azucena al Teatro Real, Guillermo resta colpito da un uomo che si avvicina a uno dei giurati. Poco più tardi la giovane scopre di non essere stata selezionata. Dori e Felipe si incontrano per parlare della loro situazione ma, quando lei gli dice molto chiaramente di non voler rinunciare ai suoi progetti professionali per diventare sua moglie, lui tronca di netto ogni rapporto.

Provocato da Genoveva, Aurelio sta per strozzarla quando viene fermato da Marcelo, che lo fa ragionare. Casilda cerca di spingere Dori e Felipe a riparlarsi per chiarire la situazione. I sospetti di Guillermo vengono confermati da Liberto: qualcuno ha corrotto i giudici del provino di Azucena, e costui è Jeronimo Lopez-Saldana. Su imbeccata di Inma, Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia, riuscendo però solo a offenderla.

Spoiler Una vita: Rodrigo mette KO Aurelio

Con velate minacce a Lolita, Aurelio mette pressione su Ramon e gli ordina di eliminare David. Quest’ultimo e Valeria, pronti alla partenza, salutano Pascual e Lolita. Mentre sono pronti per andarsene, David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria. All’azione partecipa, nascosto, anche Fidel.

Valeria assiste al rapimento di David e racconta a Lolita di avere visto Fidel tra i sequestratori. Lolita si confida con Ramon, che rimane molto turbato dalla notizia e appena può si precipita da Fidel, per concordare con lui una versione dei fatti e offrirsi di sorvegliare David. Azucena informa Guillermo di avere sporto un reclamo riguardo al risultato del suo provino al Teatro Real, ma non è sicura che sarà accolto. Jacinto circonda Maruxina di mille premure, facendo insospettire Casilda.

La richiesta di Hortensia per il brevetto del manico pulitore è stata accolta: la famiglia ha risolto i suoi problemi economici. Mentre Genoveva viene soccorsa da Marcelo e Luzdivina per un malore, Rodrigo attira con un inganno Aurelio ai laboratori e, dopo averlo stordito con il cloroformio, gli comunica che lo ucciderà con il suo stesso gas.

Dori chiude definitivamente con Felipe, lasciandolo sgomento. Il Teatro Real concede un secondo tentativo ad Azucena, ma la ragazza cade durante l’esibizione. Maruxina vede Ignacio amoreggiare con Maria Elisa in un vicolo. Pascual e Hortensia si baciano. Dopo aver saputo da Ignacio che Genoveva ha perso il bambino, Luzdivina mostra a Marcelo l’album di fotografie che la donna teneva sotto chiave e i due si soffermano sul ritratto di una bebè in fasce.

Rodrigo libera il gas tossico nel laboratorio e abbandona Aurelio alla propria sorte; questi, nel tentativo di salvarsi dal soffocamento, appicca involontariamente un incendio. Lolita, che continua ad avere sospetti sul coinvolgimento di Fidel nella sparizione di David, decide di pedinare l’uomo; quando arriva al rifugio in cui David è tenuto prigioniero, sorprende Ramon con la pistola in mano e si sente partire un colpo.

Dopo avere ucciso Aurelio, Rodrigo torna da Valeria per un ultimo saluto e le augura il meglio. Gli abitanti di Acacias commentano la strana morte di Quesada. Marcelo è molto provato e presenta le sue dimissioni a Genoveva. Lolita scopre che Ramon stava per uccidere David e ha un attacco di panico. Ramon la porta in ospedale e Fidel resta con Exposito; alla fine deciderà di lasciarlo libero, a patto che non racconti nulla dell’accaduto.