Una vita, anticipazioni 15 ottobre 2022: Aurelio in trappola. Muore nell’incendio?

Anticipazioni puntata 1469 di Una vita di sabato 15 ottobre 2022

Sembra chiudersi per sempre la storia tra Dori e Felipe, con quest’ultimo che resta a dir poco sgomento. Il Teatro Real concede un nuovo tentativo ad Azucena, che però stavolta cade durante l’esibizione. Maruxina vede Ignacio intento ad amoreggiare con Maria Elisa in un vicolo. Pascual e Hortensia si baciano. Dopo aver appreso da Ignacio che Genoveva ha perso il bambino, Luzdivina fa vedere a Marcelo l’album di foto che la donna teneva sotto chiave e i due si soffermano sul ritratto di una bebè in fasce.

Rodrigo libera il gas velenoso nel laboratorio e lascia Aurelio alla propria sorte; il Quesada, sperando di salvarsi dal soffocamento, appicca senza volerlo un incendio. Lolita, ancora sospettosa sul coinvolgimento di Fidel Soria nella scomparsa di David, decide di seguire l’uomo; quando giunge al rifugio in cui David è prigioniero, sorprende Ramon con la pistola in mano e si sente partire un colpo…