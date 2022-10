Una vita, anticipazioni 6 e 7 ottobre 2022: Rodrigo spinge David a lasciare Acacias con Valeria

Anticipazioni puntata 1464 di Una vita di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022

Dori spezza qualsiasi speranza di Felipe e gli comunica che lascerà Acacias. Abello dice di voler fare un’offerta per il brevetto del manico pulitore. Ramon apprende da Fidel che l’imminente attentato è stato sventato grazie alle informazioni avute con la forza dal giovane prigioniero, ma è talmente tormentato dai rimorsi che non riesce ad esserne felice. Rodrigo, dopo aver spiegato a David che preferisce rinunciare a Valeria piuttosto che saperla infelice, lo incita ad andare via da Acacias con lei il più presto possibile, visto che Aurelio lo vuole morto.

Genoveva scopre che una sua zia, prima di morire, ha svelato una notizia che la riguarda e che doveva rimanere segreta per sempre; in seguito, dopo un aspro confronto per strada con Felipe, la donna torna a casa scossa e sembra voler prendere dei sonniferi, ciò mentre osserva la vecchia foto di un bebè…