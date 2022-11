Beautiful, anticipazioni 29 novembre 2022: Sheila a Steffy, “non rinuncio a Finn e a mio nipote”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 29 novembre 2022

Nuovo scontro tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Sheila (Kimberlin Brown): la Carter non vuole rinunciare a figlio e nipote. Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) apprendono da Justin (Aaron D. Spears) che l’uomo si è introdotto nell’appartamento di Carter in quanto assoldato da Ridge (Thorsten Kaye) per cercare del marcio sulla matrigna. Intanto Katie (Heather Tom) è sorpresa che Ridge si sia rivolto proprio a Justin.