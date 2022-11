Beautiful, anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022

Ridge chiede al padre perché abbia permesso a Quinn di tornare a casa. Eric risponde di non aver dimenticato il tradimento della moglie, ma di volerle comunque dare la vita che merita. Quinn spiega a Carter che Eric desidera che loro due stiano insieme solo perché vuole che lei sia appagata e felice.

Brooke e Ridge cercano insistentemente di capire perché Eric non sembri felice nonostante il ricongiungimento con Quinn. Ma Eric è evasivo e non vuole che si intromettano ulteriormente nella sua vita privata.

Wyatt sorprende la madre in ufficio con Carter e le ricorda che dovrebbe sentirsi grata per l’amore che Eric le ha dimostrato, perdonandola. Steffy e Finn, riconciliati dopo la partenza di Sheila, spiegano a Paris che non è il caso di abbassare la guardia nei confronti della madre biologica di Finn. Ridge e Brooke vanno a casa di Eric per ripetergli ancora una volta che è stata una pessima idea non divorziare da Quinn.

Beautiful, trame settimanali: Brooke, Ridge e il “mistero” di Eric

Ridge e Brooke, recatisi a casa di Eric, lo trovano da solo, perché lui stesso ha mandato Quinn da Carter per spingerla a trascorrere la notte con lui. Finn si sfoga con Paris per quanto riguarda i problemi legati a Sheila.

Tra Finn e Steffy si riaccende la passione, la stessa passione che Eric non riesce più a provare nei riguardi di Quinn. Katie è preoccupata e teme che lui si accontenti di una relazione malsana per paura di rimanere solo.

Quinn confida a Shauna che Eric le ha dato il permesso di andare a letto con Carter. Eric mette in guardia Carter: anche se va a letto con Quinn, lei resta la signora Forrester e lui non deve in alcun modo considerarla sua e aggiunge che nessuno deve venire a sapere del loro accordo, specialmente Ridge.

Brooke e Katie parlano di Eric, e Quinn e Katie dice di sentire che nella vita di Eric sta succedendo più di quanto lui non dica. Che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione è un mistero che Brooke e Ridge vogliono chiarire e per questo chiedono a Justin di indagare su Quinn. Nel frattempo Katie cerca di saperne di più parlandone direttamente con Eric, che si mostra però molto reticente.