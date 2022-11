Eric mette in guardia Carter: “Quinn resta mia!” | Beautiful, anticipazioni italiane

Periodino difficile per Eric Forrester (John McCook), la cui impotenza sta creando più di un grattacapo nelle attuali puntate italiane di Beautiful. Il patriarca della famiglia ovviamente vive la sua condizione con grande turbamento e alla fine, per amore di Quinn (Rena Sofer), ha deciso di acconsentire a un accordo shock…

Eh sì: Eric permette alla moglie di continuare la sua relazione fisica con Carter (Lawrence Saint-Victor), visto che lui non può “soddisfarla” per quel che merita. Ma, appunto, l’accordo si basa su qualcosa di esclusivamente “fisico” e l’anziano stilista non mancherà di rimarcarlo all’aitante avvocato. Occhio agli episodi in onda su Canale 5 la prossima settimana…

Anticipazioni italiane Beautiful: nessuno capisce perché Eric non abbia lasciato Quinn

Nei dettagli, nei prossimi giorni Eric dirà a Carter di stare molto attento: “Anche se va a letto con te, lei resta mia moglie e tu non devi in alcun modo considerarla tua!“. Non solo: l’uomo ribadirà al suo giovane “alleato” che il loro accordo dovrà restare segreto verso tutti; in particolare, Ridge (Thorsten Kaye) non dovrà mai saperlo!

Il problema è che questa “collaborazione” scatenerà una valanga di dubbi e incertezze – oltre che di equivoci – negli altri personaggi collegati a Eric, Quinn e Carter: Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) continueranno a non capire perché Eric non abbia voluto divorziare, mentre Katie (Heather Tom) cercherà invano di saperne di più dal diretto interessato.

E Wyatt (Darin Brooks)? Anche lui avrà modo di stranirsi per gli atteggiamenti della madre, soprattutto quando la sorprenderà in ufficio con Carter…