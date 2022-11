Grey’s anatomy 19, anticipazioni quinto episodio (disponibile su Disney+)

When I Get to the Border è il quinto episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, disponibile da oggi (mercoledì 30 novembre) su Disney+. Una puntata nella quale i fan potranno rivedere una vecchia e gradita conoscenza: Jackson Avery, il chirurgo interpretato da Jesse Williams. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni del nuovo capitolo.

Meredith e Zola si trovano a Boston per visitare la Brookline Steam Academy, una possibile scuola che potrebbe essere adatta alle esigenze della giovane Grey Shepherd; nella città simbolo della libertà americana, Meredith fa visita al suo vecchio amico ed ex collega Jackson Avery alle prese con la gestione della sua Katrine Fox Foundation.

Miranda e Allison, decise ad aiutare le donne vittime delle nuove leggi che in alcuni stati vietano l’aborto, attraversano il confine per recarsi a Pullman (Washington) in una clinica gestita da Cynthia, una vecchia compagna di college della Bailey. Tuttavia, quando arrivano, vengono aggredite verbalmente da un gruppo di manifestanti contro l’aborto. La situazione degenera ancora di più quando i due medici devono occuparsi di Susan, una donna con gravidanza extrauterina che viene colpita da un forte dolore e inizia a sanguinare. Dopo molta sofferenza, Susan muore.

Intanto al Grey Sloan, Amelia si trova in piena emergenza e così chiede a Lucas (suo nipote segreto) di portare il piccolo Scout al nido. Una situazione facilmente equivocabile che mette il ragazzo nell’occhio del ciclone dei suoi colleghi, i quali alludono che il giovane stagista abbia una relazione segreta con la Dottoressa Shepherd!

Brutte notizie per Catherine: il tumore sta crescendo. Koracick consiglia alla donna di parlarne con la famiglia (che pensa che sia in remissione), ma lei non solo non ha nessuna intenzione di farlo ma rifiuta categoricamente anche la terapia farmacologica.

Meredith racconta a Jackson degli attacchi di panico di Zola e ammette di sentirsi impotente perché non sa come aiutare sua figlia a stare meglio. Avery la sprona a non mollare e le fa un’allettante offerta di lavoro per la sua fondazione; Meredith è felice ma è sicura che sua figlia non accetterebbe mai di lasciare Seattle.

Più tardi, Zola torna serena dall’esperienza vissuta nella nuova scuola e quando Meredith le parla della possibilità di iniziare una nuova vita in città, la ragazza inaspettatamente appare molto entusiasta. A quel punto, la Grey invia subito un messaggio a Jackson…