Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 17 novembre 2022: Matilde scopre la verità su Flora!

Anticipazioni puntata 49 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 17 novembre 2022

Clara (Elvira Camarrone) ha deciso di fare le pulizie come secondo lavoro per poter guadagnare di più per la sua famiglia e Don Saverio (Andrea Lolli) è preoccupato dalla situazione. Armando (Pietro Genuardi) offre una seconda chance a Clara. Adelaide (Vanessa Gravina) continua a dar battaglia a Flora (Lucrezia Massari).

Ezio (Massimo Poggio) non tollera più i rimproveri di Umberto (Roberto Farnesi) e si licenzia dalla Palmieri. Marco (Moisè Curia) rivaluta la sua decisione di lasciare il suo lavoro grazie ad un aspirante giornalista. Matilde (Chiara BAschetti) scopre la verità sull’abito di Maria (Chiara Russo): è stata proprio Flora a copiarla e boicottarla!