Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 24 novembre 2022: Flora trova Umberto con Adelaide

Anticipazioni puntata 54 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 24 novembre 2022

Maria (Chiara Russo) è pronta per presentarsi all’appuntamento con Vito (Elia Tedesco), ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Ezio (Massimo Poggio) abbandona l’idea di mettersi in proprio e non vuole nemmeno stare alle dipendenze di qualcun altro; per questo motivo si confida con Gloria (Lara Komar) riguardo la sua nuova decisione.

Elvira (Clara Danese) vuole capire come sta davvero Salvatore (Emanuel Caserio) mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) propone a Matilde (Chiara Baschetti) di accompagnarlo ad una cena con amici. Flora (Lucrezia Massari) confida a Marcello (Pietro Masotti) di amare ancora Umberto (Roberto Farnesi) e si reca al Circolo per parlargli, trovandolo però in compagnia di Adelaide (Vanessa Gravina).