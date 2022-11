Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 4 novembre 2022: Salvatore rinuncia ad Anna

Anticipazioni puntata 40 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 4 novembre 2022

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) si scontrano poiché l’articolo di Marco (Moisè Curia) sul Vajont viene pubblicato sul Paradiso Market. Matilde (Chiara Baschetti) ringrazia Conti per il suo nobile gesto. Salvo (Emanuel Caserio) informa Anna (Giulia Vecchio) sulla visita di Quinto (Cristiano Caccamo) alla Caffetteria e quando il giovane siciliano assiste all’incontro tra la moglie e Quinto capisce che deve lasciarla andare.

Vito (Elia Tedesco) si presenta a sorpresa a casa di Maria (Chiara Russo) per scortarla lungo la strada come un cavaliere, visto che la giovane non potrà partecipare al ballo del Paradiso per un imprevisto. Il grande magazzino milanese viene allestito per la serata di gala e Matilde e Vittorio finalmente danzano insieme.