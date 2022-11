Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 8 novembre 2022: Ezio si sfoga con Gloria

Anticipazioni puntata 42 Il paradiso delle signore 7 di martedì 8 novembre 2022

Dopo aver deciso di lasciare Anna (Giulia Vecchio) per farle vivere la sua vita con Quinto (Cristiano Caccamo), Salvatore (Emanuel Caserio) si è chiuso in se stesso nonostante le Veneri cerchino di stargli accanto per tirarlo su. Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) organizzano una serata romantica per i loro genitori mentre Ezio (Massimo Poggio) si sfoga con Gloria (Lara Komar) dopo lo scontro con Guarnieri (Roberto Farnesi).

Maria (Chiara Russo) ha un desiderio e Vito (Elia Tedesco) cerca di realizzarlo per entrare nel suo cuore. Vittorio (Alessandro Tersigni), infine, rimane piacevolmente sconvolto da un’iniziativa di Matilde (Chiara Baschetti) e inizia a vederla con una luce diversa.