Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Ezio si licenzia dalla Palmieri e Gloria è molto preoccupata per lui!

Nubi temporalesche all’orizzonte per Ezio (Massimo Poggio): ultimamente capitano tutte a lui! Nelle scorse puntate de Il paradiso delle signore 7, prima la Sacra Rota ha rifiutato l’annullamento del suo matrimonio con Gloria (Lara Komar), poi ha dovuto lasciare Casa Colombo per proteggere Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro) dalle intemperanze delle beghine milanesi, e infine ci s’è messo Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi)!

Va detto che il proprietario dell’azienda tessile Palmieri, dunque il suo diretto superiore, in questo periodo è assai nervoso per la guerra che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) gli sta facendo per via della relazione con Flora (Lucrezia Massari)… e a farne le spese stavolta sarà Ezio!

Guarnieri infatti ha preso malissimo la decisione del suo dipendente di concedere un permesso di due ore alle sue operaie e gli ha ordinato di ritirare la concessione. Ezio si è rifiutato, ma i rapporti tra i due stanno precipitando ai minimi termini e la cosa non si fermerà qui.

Spoiler Paradiso 7: scatto d’orgoglio per Ezio Colombo

Da sottolineare tra l’altro come Ezio, in questo frangente, abbia cercato la confidenza e il supporto non di Veronica – che sarebbe la compagna “attuale” per quanto non legale – ma di Gloria, che è pur sempre sua moglie (nonostante secondo lui siano solo affetto e amicizia a legarli). Ma torniamo alle disavventure del Colombo.

Nonostante Gloria gli abbia suggerito di usare la massima diplomazia con Umberto per evitare di mettere a rischio il suo lavoro in un momento così delicato, Ezio non riuscirà a trattenersi in più di un’occasione, soprattutto quando Umberto gli mancherà di rispetto. E così si arriverà allo scontro diretto: le anticipazioni della prossima settimana ci informano che, dopo l’ennesimo gesto aspro di Umberto, Ezio avrà uno scatto d’orgoglio e si licenzierà dalla Palmieri!

Che succederà a quel punto? Ezio si confiderà soltanto con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), da cui si trasferirà all’inizio della prossima settimana, ma qualcuno intuirà subito che qualcosa non va e lo metterà spalle al muro per farsi confessare la verità… Di chi stiamo parlando?

Trame Il paradiso delle signore: Ezio confessa la verità a Gloria

Della persona che lo conosce di più, ovvero la moglie Gloria. Sarà proprio la capocommessa del Paradiso a “leggere” in Ezio segnali poco rassicuranti e così questa volta, a differenza delle precedenti, non farà un passo indietro ma si avvicinerà al mai dimenticato marito. Come reagirà Ezio nel vederla così vicina? Che la casa di Vittorio possa essere l’inaspettato sfondo per la reunion dei coniugi Colombo?

Quel che è certo è che Ezio a quel punto sarà senza lavoro, inviso a Umberto e con Vittorio che invece lo stima moltissimo. Sembrano le condizioni ideali per un suo impiego al Paradiso, anche per via di una story postata mesi fa da Massimo Poggio (e repostata da Lara Komar) ambientata proprio negli ambienti del primo piano. Dunque il pubblico già immagina la sua entrata ufficiale nella “grande famiglia” del Paradiso, magari come superiore di Lamantia, sarà davvero così? Ne riparleremo…