Il paradiso delle signore 7, anticipazioni: Veronica vede qualcosa che le fa cambiare idea…

Comincia l’ultima settimana de Il paradiso delle signore 7 prima di una pausa di programmazione dovuta alla messa in onda delle partite del Mondiale di calcio in Qatar. Vedremo dunque la fiction daily di Rai 1 fino a questo venerdì (25 novembre), poi tutti i nostri personaggi ci daranno appuntamento a lunedì 12 dicembre (e quest’anno non ci sarà alcuno stop a Natale!).

In queste ultime (per ora) puntate, grande protagonista sarà Ezio (Massimo Poggio), che si è licenziato dalla Palmieri e ha intenzione di mettersi in proprio. L’uomo esporrà sia a Gloria (Lara Komar) che a Veronica (Valentina Bartolo): cosa diranno le due?

Spoiler Il paradiso 7: Veronica cambia idea, c’entra Gloria?

Mentre Gloria accoglierà l’idea del marito e si dirà pronta ad avere un’idea per aiutarlo ad attuare il piano del rappresentante di tessuti sul denim, Veronica non sarà della stessa idea e spingerà il compagno a restare con i piedi per terra ed evitare un volo pindarico così rischioso.

In un primo momento Ezio sarà disposto ad abbandonare il suo progetto per amore di Veronica ma il solo pensiero di stare alle dipendenze di qualcuno lo angustierà, quindi ci ripenserà e deciderà di confidarsi nuovamente con Gloria circa la decisione che ha preso (trovando nuovamente in lei comprensione e accoglienza).

Nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) comunicherà a Veronica che in parrocchia le acque si sono calmate e dunque Ezio può tornare a casa. Ma, quando la signora Zanatta sarà pronta a riaccogliere in casa il compagno, assisterà a qualcosa che le farà cambiare idea…

Ezio tornerà a casa o no? Cosa avrà fatto cambiare idea a Veronica in maniera così repentina tanto da non volere che il suo compagno torni da lei? C’entra Gloria? Lo sapremo venerdì!