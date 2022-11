Il paradiso delle signore 7 mancherà per due settimane, ecco quando e perché | Cambio programmazione

Come sapete, tra novembre e dicembre – e dunque in un periodo dell’anno alquanto insolito – si svolgeranno in Qatar i Campionati Mondiali di calcio, destinati a stravolgere i palinsesti Rai durante le settimane in cui avranno luogo (anche se la nostra Nazionale non parteciperà).

Già quando la stagione 7 de Il paradiso delle signore fu presentata, vi anticipammo che i Mondiali avrebbero in qualche modo avuto un impatto sulla programmazione della fiction di Rai 1, e così sarà. Ora ci sono informazioni più precise in proposito, grazie ad una recente story di Roberto Farnesi.

Il paradiso delle signore si ferma dal 28 novembre al 9 dicembre

L’interprete di Umberto Guarnieri, infatti, ha segnalato su Instagram che la messa in onda del Paradiso sarà regolare fino al 25 novembre e poi salterà per due settimane: dal 28 novembre al 9 dicembre. Una pausa insolitamente lunga, legata proprio all’evento sportivo di cui sopra. Ma ci sarà una sorta di “compensazione” che renderà felici i fan della trasmissione.

Il paradiso delle signore 7 non si fermerà a Natale

Infatti Farnesi, nel suo post, anticipa anche che quest’anno le vicende ambientate nel grande magazzino milanese saranno in onda anche nella settimana da Natale a Capodanno, cosa che rappresenta un’assoluta novità da quando c’è la versione daily del Paradiso.

Riepilogando, dunque, l’amata serie tv del pomeriggio farà pausa dal 28 novembre al 9 dicembre, ma poi non avrà altre pause (neanche durante le feste natalizie).