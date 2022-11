Il paradiso delle signore 7: torna Ludovica! Marco e Stefania escono?

I Mondiali di calcio in Qatar hanno “costretto” Il paradiso delle signore a un’insolita pausa autunnale che non c’era mai stata in passato e che, come sappiamo, sarà parzialmente compensata dal fatto che quest’anno non avremo interruzioni durante il periodo natalizio. La fiction daily di Rai 1, com’è noto, tornerà in onda lunedì 12 dicembre e con lo scorrere delle puntate assisteremo ad alcuni cambiamenti che introdurranno la seconda parte della stagione.

Prima di tutto, la lunga assenza da Milano di Ludovica Brancia di Montalto sta per terminare: presto risentiremo parlare di lei e ciò farà da apripista all’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Giulia Arena. Ludovica sarà nuovamente tra noi in un momento molto particolare della vita di Marcello (Pietro Masotti): il barman in questi mesi ha fatto di tutto per poter essere maggiormente all’altezza della sua amata, ma ultimamente si è parecchio avvicinato alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Cosa succederà?

Il paradiso delle signore 7, spoiler: Marco e Stefania decidono di trasferirsi in America

Per un personaggio che rientra, altri due sembrano essere in odore di uscita di scena: non vi sarà sfuggito che, nella puntata andata in onda il 25 novembre, Marco (Moisé Curia) ha annunciato di aver ottenuto un prestigioso lavoro negli Stati Uniti. Ovviamente l’incarico in questione porterà alla decisione da parte del Sant’Erasmo junior e di Stefania (Grace Ambrose) di lasciare l’Italia insieme, ma tra il dire e il fare ci sarà di mezzo non solo il mare ma anche qualche imprevisto che potrebbe indurre dei dubbi dell’ultim’ora nella giovane Colombo. Dubbi risolvibili? Lo scopriremo a metà dicembre.

Insomma, il cast del Paradiso pare destinato a qualche modifica nelle prossime settimane: per un Marco che vuole andar via, c’è un Tancredi (Flavio Parenti) che metterà presto radici nel capoluogo lombardo. E questa non sarà l’unica novità, presto ne riparleremo!