Il paradiso delle signore 7: Vittorio riceve una toccante visita di Matilde… | Anticipazioni

Il 1963 è stato un anno colmo di tragici eventi per il mondo occidentale e, mentre in Inghilterra nasceva il rock con i Beatles, anche l’Italia – dopo la tragedia del Vajont – veniva sconvolta dalla notizia dell’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy.

Qual è la situazione poche ore prima di questa notizia al Paradiso delle Signore? Matilde (Chiara Baschetti) avrà un aspro diverbio con Vittorio (Alessandro Tersigni) a causa della scoperta dell’abito copiato a Maria (Chiara Russo) da Flora (Lucrezia Massari); Conti a quel punto temerà che la bella Frigerio possa lasciare il grande magazzino e dunque si affretterà a rivelarle di voler continuare a lavorare con lei. Sarà proprio quello il momento in cui si apprenderà della morte di Kennedy: come reagirà Vittorio, per il quale il presidente è una figura di spicco e un esempio da seguire?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Flora va da Umberto ma lo trova con…

Quel che è certo è che il nostro Vittorio, ancora sconvolto per la brutta fine del Presidente americano, la sera a sorpresa riceverà una toccante visita di Matilde. Sarà il primo vero gesto di apertura da parte di uno dei due? La risposta è sì: per replicare, Vittorio chiederà infatti a Matilde di accompagnarlo a una cena con degli amici.

Il direttore del Paradiso delle Signore e l’imprenditrice potrebbero però non essere l’unica coppia che si avvicinerà grazie a questo funesto evento: Adelaide (Vanessa Gravina) avrà intenzione di organizzare una serata al Circolo per commemorare Kennedy e chiederà a Umberto (Roberto Farnesi) di affiancarla, proponendogli una tregua per l’occasione.

Intanto, Flora confesserà a Marcello (Pietro Masotti) di amare ancora Guarnieri (nonostante proprio lei abbia lasciato momentaneamente la suite del grand hotel perché in crisi col compagno). E così la Gentile, su consiglio del ragazzo, si recherà al Circolo per parlare a Umberto, ma lo troverà in compagnia della Contessa. Potrebbe essere un’ulteriore complicazione al prosieguo della relazione tra la stilista e il commendatore? Ne riparleremo presto…