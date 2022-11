Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2022

Ezio è deciso a trovare un nuovo lavoro prima di dire a Veronica che si è licenziato dalla Palmieri, mentre Gloria lo incalza perché renda ufficiali le sue dimissioni. Torna Alfredo, finalmente guarito dalla frattura al braccio, e intuisce che tra Vito e Maria potrebbe nascere qualcosa. Umberto cerca di riconquistare Flora dopo la rottura, ma lei lo rifiuta e parla della sua crisi d’amore a Marcello, a sua volta tormentato da mesi dal ricordo di Ludovica. Matilde è rattristata per via del diverbio con Vittorio, il quale teme che la bella Frigerio possa lasciare il Paradiso.

Ezio continua a mentire a Veronica sulla sua situazione lavorativa, mentre condivide con Gloria i suoi piani per il denim. Adelaide ha intuito che qualcosa tra Umberto e Flora è accaduto e chiede informazioni a Marcello. Alfredo spinge Vito a buttarsi con Maria e intanto cerca di strappare un invito a Irene, invano. Vittorio rivela a Matilde di voler continuare a lavorare con lei, mentre irrompe una tragica notizia che sconvolgerà il mondo: il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato.

Trame Il paradiso delle signore 7: Flora trova Umberto con Adelaide

Adelaide vuole organizzare una serata al Circolo per commemorare Kennedy e chiede a Umberto di affiancarla, proponendogli una tregua per l’occasione. Nel frattempo Flora lascia la suite dove viveva insieme a Guarnieri. Gloria ha un piano per aiutare Ezio a mettersi in proprio; nel frattempo lui convoca Veronica, Gemma e Stefania per informarle che si è licenziato dalla Palmieri e ha già una proposta di lavoro che intende accettare. Maria riceve un biglietto da Vito. Vittorio è ancora sconvolto per la tragica fine del Presidente americano e la sera, a sorpresa, riceve una toccante visita di Matilde.

Maria è decisa a presentarsi all’appuntamento con Vito, ma le cose non andranno come lui immagina. Ezio ha abbandonato il suo piano di mettersi in proprio ma l’idea di stare alle dipendenze di qualcuno lo angustia; quindi ci ripensa e confida a Gloria la decisione che ha preso. Elvira cerca di capire come sta veramente Salvatore. Vittorio chiede a Matilde di accompagnarlo a una cena con degli amici. Flora confessa a Marcello di amare ancora Umberto e, su consiglio del ragazzo, si reca al Circolo per parlargli, ma trova Guarnieri in compagnia di Adelaide.

Veronica è pronta a riaccogliere in casa Ezio, dopo che Don Saverio le ha comunicato che in parrocchia le acque si sono calmate, ma assiste a qualcosa che le farà cambiare idea. Vito non demorde con Maria e la invita ad uscire una seconda volta. Marco riceve un’importante offerta di lavoro, che potrebbe cambiare la sua vita e quella di Stefania. Umberto prova a riconquistare Flora e, questa volta, fa un passo molto importante: le regala un anello di fidanzamento. Marcello assiste alla scena e lo racconta ad Adelaide che già sapeva dell’acquisto del gioiello. La Contessa sfoga tutta la sua rabbia e poi si abbandona all’abbraccio affettuoso del giovane amico.