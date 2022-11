Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 19 novembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 novembre 2022

Maja resta delusa dal fatto che Florian non le abbia fatto una proposta di matrimonio romantica, ma prova comunque a concentrarsi sulla buona notizia: potrà finalmente ottenere il visto necessario per andare con il suo amato negli Stati Uniti.

Rosalie non smette di provocare Ariane, che finisce per lasciar cadere per un attimo la maschera. A quel punto la Engel ha la conferma che i suoi sospetti erano ben fondati…

Visto che Hannes ha perso tutto per causa loro, Maja e Florian decidono di aiutarlo, donandogli la foresta ereditata dai Vogt, inclusa la preziosa sorgente curativa. Benché grato per l’offerta, Hannes però rifiuta in quanto gli si è presentata una grande occasione per la sua carriera in Nuova Zelanda…

Ariane sostiene di fronte a Cornelia di essere vittima della diffidenza ingiustificata di Rosalie, insinuando che quest’ultima sia gelosa. A quel punto la Engel escogita un piano per smascherare definitivamente la Kalenberg…

Erik si candida per il posto di direttore amministrativo del Fürstenhof, ma Werner non gli concede il lavoro, in quanto non ritiene Vogt degno di fiducia a causa dei suoi trascorsi criminali. A quel punto Ariane convoca una riunione dei proprietari approfittando dell’assenza di Robert…

Proprio quando Maja ha ormai perso le speranza di ricevere una proposta di matrimonio romantica da Florian, quest’ultimo la sorprende…

Michael viene convocato dai dirigenti dell’ospedale con l’accusa di aver curato Florian al di fuori del trial clinico e persino di aver rubato il farmaco. Per proteggere il medico, Florian decide di autodenunciarsi: basterà?

Maja e Florian decidono di sposarsi a Bichlheim prima di partire per gli Stati Uniti. Avendo poco tempo a disposizione per i preparativi, i due pensano ad un matrimonio semplice solo con gli amici più intimi. Selina, però, è di tutt’altra idea…

Werner riceve una generosa offerta per l’acquisto del suo condominio. Temendo che ci sia sotto qualcosa, il vecchio Saalfeld decide di incontrare di persona il potenziale acquirente, che gli fa un’ottima impressione. E così l’anziano albergatore si convince a vendere…