Tempesta d’amore dal 4 al 10 dicembre 2022 | Trama puntate

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 4 a sabato 10 dicembre 2022

Maja perdona Constanze e accetta anche che la sorella la aiuti nei preparativi del matrimonio. Selina è anche felice all’idea di poter festeggiare le nozze della figlia con tutta la famiglia.

Vanessa accetta di partire per un viaggio con Max dopo la fine dei campionati di scherma. Mentre i due iniziano a pianificare la loro vacanza, salta fuori casualmente l’argomento dei bambini, ma il fitness trainer riesce a cambiare discorso…

Cornelius fa ritorno a Bichlheim per partecipare al matrimonio di Maja. Quest’ultima accoglie con gioia il ritorno del padre, che però poco dopo si imbatte in Erik…

Max scopre che Vanessa vuole rinunciare a degli importanti appuntamenti di scherma per amor suo. A quel punto il ragazzo fa alla fidanzata una confessione: le ha mentito riguardo al suo desiderio di avere una famiglia con lei!

Erik propone a Werner di passare a un nuovo fornitore, con cui ha fatto un accordo sottobanco. Con suo grande disappunto, però, Saalfeld rifiuta. Poco dopo Vogt sente Rosalie rimproverare André per essersi fatto curare da Michael nonostante quest’ultimo avesse il divieto di praticare. Un’informazione che Vogt non esita a usare a proprio vantaggio…

Vanessa è scioccata dalla confessione di Max e la situazione peggiora ulteriormente quando il fitness trainer si mostra assolutamente inflessibile sulla sua decisione di non avere figli. Delusa e ferita, la ragazza decide di partire in anticipo per il suo ritiro di scherma…

Il grande giorno di Maja e Florian è arrivato! Dopo una romantica cerimonia davanti al loro albero magico, i neosposini festeggiano con amici e parenti organizzando un bellissimo ricevimento sulle rive del lago. Alla fine della festa i due innamorati si incamminano fino al loro albero, dove Florian dà a Maja un regalo di nozze molto speciale…

Robert e Cornelia cercano di comportarsi nel modo più normale possibile l’uno con l’altra al ricevimento del matrimonio di Maja e Florian. Quando però si trovano a ballare insieme, la vicinanza fisica diventa troppo dolorosa da sopportare per entrambi…

A causa dell’improvvisa partenza di Vanessa, Max si reca da solo al matrimonio di Maja e Florian, faticando a nascondere il cattivo umore. La sera, mentre siede da solo al bar, il ragazzo viene avvicinato da una bellissima ospite dell’hotel di nome Elsa…

Robert riesce a staccarsi a fatica da Cornelia e prova a soffocare l’amore per la “sorella” fuggendo tra le braccia di Ariane, con cui finisce per passare la notte.