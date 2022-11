Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 12 novembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 6 a sabato 12 novembre 2022

Shirin riesce a convincere Gerry a partecipare al torneo di golf. La prima giornata va a gonfie vele per il giovane Richter, che però poco dopo scopre che il giorno successivo dovrà competere contro Dexter Torrence…

Maja è a pezzi per il fatto che le è stato negato il visto per gli Stati Uniti a causa della mancanza di una qualifica professionale. Allo stesso tempo, però, la ragazza non ne vuole sapere di restare da sola in Germania senza Florian in attesa di finire il tirocinio. Grazie a Max, Florian trova una soluzione pragmatica…

Alfons e André continuano a cercare il misterioso ladro della collana di Hildegard, ma senza successo. Poco dopo il concierge vede il gioiello al collo di Ariane, per poi scoprire che quest’ultima lo ha acquistato in un negozio a Bad Tölz. A quel punto risalire al ladro diventa un gioco da ragazzi!

Terrorizzato all’idea di dover affrontare Dexter Torrence, Gerry non riesce a dormire. L’indomani, però, Shirin riesce a fargli superare la soggezione nei confronti dell’avversario, permettendo al ragazzo di brillare e conquistare la vittoria!

A Bichlheim arriva Josie Klee, una giovane donna appassionata di cucina desiderosa di fare un tirocinio con il suo grande idolo: André. Il primo incontro con quest’ultimo, però, non va come pianificato…

Ariane fa credere a Cornelia di essere responsabile della rottura tra Werner e Robert. Determinata a dimostrare ai suoi cari di stare meglio, la Holle inizia dunque a flirtare con un ospite. Un comportamento che stupisce non poco Rosalie…

Mentre il nuovo apprendista di cucina del Fürstenhof viene arrestato per il furto della collana di Hildegard, Shirin racconta con entusiasmo a Maja della vittoria di Gerry al torneo di golf. La von Thalheim è certa che l’amica si sia innamorata di Gerry, ma lei nega…

Erik vorrebbe iscrivere Gerry ad un nuovo torneo di golf, ma il ragazzo rifiuta in quanto deve occuparsi del nuovo salone di bellezza di Shirin. E così Erik propone a Gerry un accordo…

Rosalie scopre che Ariane dietro allo strano comportamento di Cornelia e fa una dichiarazione di guerra alla dark lady…

Florian cerca di trovare una soluzione per il visto di Maja e finisce per suggerire a quest’ultima di sposarsi per risolvere il problema! La ragazza resta delusa da quella proposta di matrimonio così poco romantica…

Josie ha un piccolo incidente che la porta a scontrarsi con un affascinante sconosciuto: Paul Lindbergh!