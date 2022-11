Sarà un rapporto molto particolare quello che legherà Josie Klee (Lena Conzendorf), Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ed Erik Vogt (Sven Waasner). E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo alle prime interazioni tra questi tre personaggi… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie e Paul si conoscono

Con l’happy end di Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) ormai dietro l’angolo, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo imparando a conoscere coloro che raccoglieranno il testimone dai due futuri sposini e diventeranno la nuova coppia protagonista: Josie e Paul.

Come sappiamo, i due si sono casualmente incontrati sulla strada del Fürstenhof: il giovane Lindbergh ha aiutato la Klee a ritrovare i suoi occhiali e le ha anche dato un passaggio fino in hotel, guadagnandosi la sua riconoscenza… e il suo amore!

Da quel momento in poi Josie non è infatti riuscita a pensare ad altro se non al suo principe azzurro, che si è invece avvicinato ad un’altra donna molto diversa dalla giovane aiuto-cuoca: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul difende Josie

Demoralizzata per la situazione creatasi con l’inaspettata rivale in amore, Josie deciderà di concentrarsi sul suo apprendistato nel ristorante del Fürstenhof: dopotutto è arrivata al Fürstenhof proprio per imparare a cucinare da André (Joachim Lätsch)! Anche sul lavoro, però, sono in arrivo dei guai…

Tutto inizierà quando la ragazza si offrirà di aiutare Hildegard (Antje Hagen) a consegnare delle verdure nell’ala ovest dell’hotel. A causa di un guasto alla maniglia della porta per le consegne, però, la Klee penserà bene di utilizzare l’ingresso principale dell’hotel, finendo per far infuriare Erik!

Forte della sua recente nomina a direttore amministrativo, Vogt rimprovererà dunque aspramente la povera Josie, che potrà però contare su un aiuto inaspettato: Paul accorrerà infatti in aiuto della ragazza, difendendola valorosamente e rimettendo Erik al suo posto!

Inutile dire che la Klee resterà profondamente colpita dal comportamento cavalleresco del suo amato e penserà di ringraziarlo con un regalo speciale. La attende però un’amara delusione…