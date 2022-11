Non c’è nulla che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non userebbe a proprio vantaggio pur di raggiungere i propri scopi… inclusa la salute di un anziano! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady riuscirà infatti a sfruttare abilmente una situazione drammatica, ottenendo un importante successo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane vuole riportare Robert al Fürstenhof

Dopo aver ordito innumerevoli intrighi per ottenere potere, soldi e vendetta, da qualche mese Ariane Kalenberg ha un obiettivo molto diverso da quelli precedenti: conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Un’impresa che si sta rivelando particolarmente complicata…

Se da una parte l’albergatore ha lasciato la fidanzata Cornelia (Deborah Müller) proprio a causa delle macchinazioni della dark lady, ha infatti però anche deciso di andarsene da Bichlheim per permettere alla sua ex di riprendersi dallo shock. Una situazione che Ariane non aveva previsto!

Determinata a riportare a “casa” il suo amato, la Kalenberg ha più volte provato a convincere quest’ultimo che Cornelia stia già meglio, ma tutto è stato vano. Il destino, però, aiuterà ancora una volta la perfida dark lady…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner ha un malore

Come sappiamo, parallelamente a questo intricato triangolo amoroso, al Fürstenhof si svolgerà una battaglia di tutt’altro tipo: Erik Vogt (Sven Waasner) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si sfideranno per il ruolo di direttore amministrativo dell’hotel. E, inutile dirlo, potranno contare su appoggi molto diversi…

Mentre Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) sosterranno la candidatura di Paul, Erik potrà invece contare sul voto di Ariane. Ebbene, approfittando dell’assenza di Robert, quest’ultima riuscirà inaspettatamente a spuntarla, ottenendo così la nomina del suo ex come nuovo direttore del Fürstenhof!

Ebbene, la rabbia per l’accaduto sarà tale che Werner avrà un malore e verrà soccorso proprio dalla stessa Ariane! Il risultato? Non solo la donna guadagnerà punti col vecchio Saalfeld, ma avrà una valida scusa per contattare Robert e convincerlo a tornare a Bichlheim. E da quel momento in poi per la dark lady sarà tutto in discesa…