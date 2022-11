Terra amara, anticipazioni 18 novembre 2022: Zuleyha e Demir portano Adnan in ospedale

Trama puntata di Terra amara di venerdì 18 novembre 2022

Mentre si trova in città per sbrigare una commissione, Gaffur finisce per rimanere coinvolto in uno strano caso di omicidio; scopriremo però che in realtà si tratta di un piano organizzato da Hunkar e Demir per punire Gaffur e proprio questa punizione gli costerà anche il posto di lavoro e la stima di Saniye.

Intanto il piccolo Adnan ha la febbre alta e, per quanto Hunkar cerchi di rassicurarli, Zuleyha e Demir decidono di portare il bambino in ospedale, dove viene curato dalla dottoressa Mujgan…. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.