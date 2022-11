Terra amara, anticipazioni 21 novembre 2022: Demir va su tutte le furie!

Trama puntata di Terra amara di lunedì 21 novembre 2022

Husamettin, in carcere, esala il suo ultimo respiro prima di poter svelare a Hunkar un segreto che riguarda l’omicidio di suo marito. Fekeli e Yilmaz si occupano del danno provocato da Demir, ma Fekeli consiglia al giovane Akkaya di non cedere alle provocazioni e di far finta che la cosa non li abbia colpiti. Tale atteggiamento fa infuriare Demir.

Fekeli scopre che Husamettin dopo la testimonianza andò a vivere in una bella casa a Develi e inizia così a sospettare che la casa gli sia stata regalata per aver testimoniato il falso. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.