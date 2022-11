Terra amara, anticipazioni 22 novembre 2022: Zuleyha e la lettera da dare a Yilmaz…

Trama puntata di Terra amara di martedì 22 novembre 2022

Demir intende mandare via Yilmaz da Cukurova e ordina a Hunkar di non intrattenere contatti con Fekeli. Demir dà incarico a Sait di cercare Ali Riza Citci, ovvero l’unico in vita di quelli che ne produssero la condanna rendendo falsa testimonianza. Che Demir intenda farlo fuori?

Va in scena il pranzo dagli Yaman: l’ospite è la dottoressa Mujgan, di cui Zuleyha si mostra gelosa; ciò non per Demir ma… per Yilmaz! Zuleyha consegna a Sabahattin una lettera da consegnare a Yilmaz dove ha scritto che Adnan è suo figlio e che questo è il vero motivo per cui ha sposato Demir. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.