Terra amara: Yilmaz fa una controproposta per la casa di Sermin | Trama 30 novembre 2022

Trama puntata di Terra amara di mercoledì 30 novembre 2022

Sermin cerca un modo per pagare i suoi debiti, ma la proposta di Demir di acquistare la sua casa non è per lei soddisfacente e quindi decide di rinunciarvi. Yilmaz, grazie a un dialogo con Sabahattin, capisce la difficoltà economica di Sermin e lancia una controproposta: comprerà la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir. Nel frattempo Gaffur, su richiesta di Hunkar, cerca invano Ali Riza Citci.