Terra Amara anticipazioni: Fekeli fa una scoperta sconcertante, ecco quale

Appena Terra Amara ritornerà in onda, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) andranno incontro ad un grave pericolo. E a metterci lo zampino, ancora una volta, sarà il losco Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nella storyline, peraltro, si inserirà fin da subito Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Cerchiamo di capire insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Demir dà ordine di sabotare l’auto di Yilmaz ma…

Come vi avevamo già anticipato prima della breve pausa della telenovela turca, tutto partirà quando Yilmaz – con l’aiuto di Fekeli – riuscirà a chiudere un importante affare per l’esportazione di un grosso quantitativo di arance all’estero. A quel punto, dato che anche lui aveva messo gli occhi sullo stesso affare, Demir si sentirà per l’ennesima volta prevaricato da Yilmaz e, in preda alla rabbia, darà ordine ai suoi uomini di sabotare l’auto del nemico per toglierselo di torno definitivamente.

Tuttavia, il destino giocherà un brutto tiro a Demir: in quella giornata, l’auto di Müjgan non partirà a causa di un improvviso guasto, cosa che spingerà Yilmaz a prestarle la sua per consentirle di andare in ospedale. Durante il tragitto, succederà quindi l’ennesimo imprevisto…

Terra Amara, trame: incidente per Züleyha e Müjgan

Eh sì: visto che sarà inviperita per via di un’intervista rilasciata ai giornali da Yilmaz, nella quale lui avrà dichiarato che ormai il suo cuore batte per una donna che ha conosciuto a Cukurova, Züleyha non riuscirà a tenere a bada la propria gelosia e, una volta che la incrocerà, entrerà nella macchina di Müjgan. Le due donne resteranno così coinvolte nell’incidente pensato per Yilmaz, il quale fortunatamente salverà entrambe.

Entrando nello specifico, Züleyha e Müjgan se la caveranno con qualche graffio, ma dovranno passare almeno 24 ore in osservazione nella stessa stanza, cosa che infastidirà Demir che non vorrà “convivere” nella stessa stanza di Yilmaz. Alla fine, le antagoniste si faranno dimettere prima del previsto e il momento di forte imbarazzo passerà in fretta. In ogni caso, la storia non finirà qui…

Terra Amara, spoiler: Fekeli scopre che la macchina di Yilmaz è stata sabotata!

Dopo essersi confrontato con Hünkar (Vahide Perçin), Fekeli troverà sospetto il fatto che Yilmaz, in quanto ex meccanico, non si sia accorto dell’evidente problema ai freni che aveva la sua macchina. Proprio per tale ragione, l’uomo chiederà ad alcuni suoi uomini di controllare la vettura, ragion per cui, poche ore dopo, avrà la certezza del fatto che sia stata sabotata. Neanche a dirlo, sia Fekeli e sia Yilmaz concentreranno tutti i loro sospetti su Demir, ma vorranno aspettare un po’ di tempo prima di accusarlo direttamente della faccenda.

Insomma, fin dai primi episodi – in onda su Canale 5 da lunedì 14 novembre alle 14.10 – si rinnoverà l’astio tra Demir e Yilmaz. E sarà una lotta senza esclusione di colpi…