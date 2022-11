Terra Amara anticipazioni: scontro a fuoco tra Yilmaz e Demir!

Scontro armato in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. In seguito ad un attentato subito da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) non riuscirà a frenare il suo livore per il nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış) e si presenterà nella sua tenuta armato di pistola. Dì lì a poco, la situazione degenererà e i due uomini si spareranno a vicenda. Vediamo quindi insieme tutto quello che succederà…

Terra Amara, news: l’incidente di Züleyha e Müjgan

Già sapete che la storyline partirà nel momento in cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) resteranno coinvolte in un incidente automobilistico. L’incidente si verificherà a causa di Demir, il quale avrà dato ordine ai suoi scagnozzi di sabotare la macchina di Yilmaz, dato che non poteva certamente sapere che l’uomo, proprio in quel giorno, l’avrebbe prestata alla sua “promessa sposa” Müjgan.

Fatto sta che, fin dai primi attimi, Fekeli non capirà per quale motivo i freni della vettura del figlioccio abbiano smesso di funzionare all’improvviso, soprattutto poiché non riterrà possibile che Yilmaz, in quanto ex meccanico, non si sia accorto del problema. Proprio per questo, Ali Rahmet chiederà ai suoi uomini di esaminare la vettura e, come già sospettava, scoprirà che i freni sono stati manomessi.

Terra Amara, trame: Fekeli accusa Demir e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, ovviamente, i sospetti di Fekeli ricadranno immediatamente su Demir, che non esiterà ad accusare giurandogli che riuscirà a dimostrare la sua colpevolezza. Da un lato Yaman negherà qualsiasi suo coinvolgimento nella questione, dall’altro Ali Rahmet rischierà di perdere la vita pochissime ore dopo.

Eh sì: nel corso di un incontro con Hünkar Yaman (Vahide Perçin) qualcuno tenterà infatti di uccidere Fekeli, il quale fortunatamente sventerà i colpi e proteggerà la sua vecchia amata. Anche in questo caso, i sospetti dell’uomo ricadranno su Demir, che stavolta non dovrà vedersela con lui ma con il furioso Yilmaz!

Terra Amara, spoiler: scontro a fuoco tra Demir e Yilmaz

In preda ad una vera e propria crisi di nervi, Yilmaz si precipiterà alla tenuta dei Yaman e, dopo aver sfondato con la macchina un cancello, estrarrà la sua pistola e farà partire dei colpi in direzione di Demir. Come facilmente prevedibile, quest’ultimo tenterà a sua volta di difendersi con la sua arma e, nel giro di pochi secondi, lo scontro a fuoco diventerà sempre più pericoloso. Fortunatamente sia Fekeli e sia Hünkar faranno desistere i due dai loro intenti omicidi, interponendosi tra di loro, ma sarà abbastanza chiaro che la tensione sarà nuovamente destinata ad esplodere in tempi brevi.

In ogni caso, il colpo di testa rischierà di costare caro a Yilmaz: per via della sua amicizia con Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), Sevil (Mihriban Er) si ritroverà ad assistere alla “guerriglia” e sarà visibilmente scossa dalla natura violenta del fidanzato della figlia Müjgan. La “suocera” cambierà così un’altra volta idea sull’eventuale matrimonio tra l’erede e Akkaya… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.