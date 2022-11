Terra Amara: Züleyha tenta il suicidio, ecco perché | Anticipazioni

La “gabbia matrimoniale” in cui l’avrà costretta a stare il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) spingerà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a compiere un gesto estremo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena verrà nuovamente privata dell’affetto del figlio Adnan, la donna tenterà infatti di morire. Spieghiamo quindi nei dettagli che cosa accadrà in tale storyline…

Terra Amara, news: Züleyha cerca di chiedere aiuto a Yilmaz

Come vi stiamo già raccontando da qualche tempo nei nostri post, la faccenda prenderà il via nel momento in cui Züleyha scoprirà che è stato proprio Demir a dare ordine di sabotare la macchina con la quale lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente. Sconvolta, la Altun andrà dall’ex Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) a chiedere aiuto, ma non farà altro che innescare un conflitto a fuoco tra l’uomo e Demir, dove il primo verrà ferito alla schiena e si renderà necessaria un’operazione per salvargli la vita.

A causa del gesto avventato, Züleyha se la vedrà quindi molto brutta, visto che Demir – in accordo con la madre Hünkar (Vahide Perçin) – deciderà di punirla portandole via il piccolo Adnan. Sempre più isolata, la Altun si dispererà per aver perso il figlioletto, almeno fino a quando la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) sembrerà trovare una soluzione…

Terra Amara, trame: Gülten cerca di aiutare Züleyha ma…

Eh sì: grazie ad un dialogo tra Demir e Hünkar che avrà origliato, Gülten scoprirà il lungo in cui Adnan è stato nascosto e lo riferirà immediatamente a Züleyha. Le due donne cercheranno a quel punto di recarsi in fretta e furia sul posto, ma Demir intercetterà i loro passi e porterà via il bambino prima che venga rintracciato. Come se non bastasse, appena ritornerà a casa, l’uomo sbaraccherà la cameretta del neonato e annuncerà alla Altun che non lo rivedrà mai più perché intende farlo crescere in Svizzera!

L’ennesimo gesto cattivo di Demir farà sprofondare Züleyha nella disperazione totale, tant’è che arriverà alla conclusione di farla finita per non soffrire più. La donna si chiuderà dunque nella camera che apparteneva ad Adan e si taglierà le vene…

Terra Amara, trame: Züleyha tenta di togliersi la vita…

Qualche ora dopo, Züleyha verrà ritrovata distesa su un letto (e con i polsi tagliati e sanguinanti) da Hünkar, la quale darà subito ordine a Gaffur (Bülent Polat) di far arrivare un medico nella tenuta affinché possa salvare la vita della ragazza in totale riservatezza. In quei minuti così tesi, la signora Yaman ignorerà un particolare: poco prima del gesto estremo, Züleyha tramite Gülten avrà fatto recapitare a Yilmaz una lettera dove lo metterà al corrente del fatto che Adnan è suo figlio e gli chiederà di prendersi cura di lui una volta che non ci sarà più!

Ma la missiva arriverà a destinazione oppure il destino giocherà ancora contro la coppia protagonista della telenovela turca? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.