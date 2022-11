Un altro domani, anticipazioni puntata 2 e 3 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di mercoledì 2 e giovedì 3 novembre 2022

Nel passato, Alicia fa il doppio gioco con Ines e riesce ad avere da lei informazioni su Angel che poi usa a suo vantaggio per conquistare il ragazzo, che però ha già i suoi problemi: porta sul corpo i segni delle bastonate ricevute (da uno scagnozzo di Ventura) e chiede aiuto a Enoa per curarle. Intanto, Patricia soffre per il figlio ma lo spinge a vendicarsi.

Nel presente, Sergio si è trasferito da Julia e i due sembrano andare d’accordo. Ma un giorno Mario fa venire a Sergio il dubbio che quella sia solo una fase transitoria; di conseguenza l’uomo va in crisi e viene sopraffatto dai dubbi sulla sua relazione con Julia, ma lei gli chiede di andare a vivere insieme.