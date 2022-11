Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 21 novembre 2022

Nel passato Carmen, spinta da Enoa, chiede a Ventura un aiuto affinché una delle sue conoscenze influenti offra un lavoro a Kiros, ma il futuro suocero di Carmen non vuole saperne nulla.

Nel presente Diana, sia pure a malincuore, decide di recarsi a dormire all’hotel di Tirso per non disturbare Sergio e Julia, ma il giorno dopo si ripresenta a casa di Julia. Sergio tenta di spiegare a Diana che, per ricostruire il rapporto con Julia, c’è bisogno di intimità.