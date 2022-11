Un altro domani, anticipazioni puntata 24 e 25 novembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2022

Tra Carmen e Victor va sempre peggio, tanto da mettere in dubbio ciò che quest’ultimo sente per lei. Con l’aiuto di Linda e Ines, comunque, i due riescono quanto meno a parlarsi.

In vena di confidenze, Francisco racconta alla figlia Carmen come ha conosciuto Kiros quando era solo un bambino. Patricia e Francisco passano una serata tranquilla, con lei che racconta a Francisco alcune vicende che le sono accadute in passato e lui che le rivela i suoi piani per il futuro.