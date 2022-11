Un Altro Domani anticipazioni: Alicia mette nei guai Angel!

Mai mettere la psicopatica Alicia Utanares (Elena Gallardo) in un angolo. Lo imparerà a suo spese il povero Angel Godoy (Ivan Lapadula) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. E in tutto ciò, come facilmente prevedibile, avrà un ruolo anche Ines Acevedo (Barbara Oteiza)…

Un Altro Domani, news: Ines e Angel vogliono far licenziare Alicia

La storyline partirà dal momento in cui Ines e Angel si sentiranno sempre più minacciati da Alicia, motivo per il quale decideranno che non deve più lavorare al servizio di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). A quel punto, la Acevedo chiederà a Angel di procurare alla Utanares un problema di lavoro. Anche se sarà riluttante all’idea, il Godoy farà quindi sparire una cartella di informazioni relative ad un grosso affare della tabaccheria di Ventura. Appena si renderà conto di quanto successo, l’imprenditore licenzierà Alicia, dato che era una sua responsabilità vigilare sullo stesso.

Anche in questo caso la folle ragazza saprà però come uscire dall’inghippo, visto che esigerà che Ines convinca Ventura a riassumerlo, minacciando in caso contrario di rivelare all’uomo che intrattiene ormai da diversi anni una tresca con Angel.

Da un lato la libraia non avrà quindi altra scelta se non piegarsi al ricatto e farà riottenere l’impiego a Alicia in tempi brevi, dall’altro la giovane non potrà fare a meno di sentirsi presa in giro da Angel per l’ennesima volta, dato che capirà che è stato lui a fare sparire la cartella con le informazioni. Ragion per cui deciderà di vendicarsi di lui…

Un Altro Domani, trame: Linda capisce che Alicia ce l’ha con Angel

Eh sì: nel corso di un dialogo, Alicia lascerà intendere alla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) di essere disposta a fare qualcosa di estremamente negativo ad Angel, poiché sosterrà che a volte nella vita si debba sacrificare anche chi si ama se non si ottiene ciò che si vuole. Tali parole, ovviamente, faranno preoccupare tantissimo Linda, diventata nel frattempo la nuova aiutante di Ines nella libreria.

Non a caso, la Grisel si sentirà in dovere di mettere la Acevedo sull’avviso, ma purtroppo arriverà troppo tardi, dato che Alicia riuscirà a servire ad Angel la sua bella vendetta…

Un Altro Domani, spoiler: la vendetta di Alicia contro Angel!

Entrando nello specifico della questione, possiamo infatti anticiparvi che Alicia giocherà la sua carta quando un cliente non darà a Ventura la risposta per un’acquisizione nei tempi prestabiliti. Con il suo solito modo di fare apparentemente ingenuo, la Utanares lascerà dunque credere a Ventura che quel cliente non l’ha contattato perché, nel corso di un pasto in cui lei stessa era presente, Angel si era detto disposto a dirigere la loro impresa senza per forza doverla vendere a lui. Un’ipotesi che farà drizzare i capelli al Velez de Guevara, mentre il Godoy cercherà in ogni modo di convincere il suo capo che non ha mai pensato di tradirlo, come invece Ventura starà sospettando.

Insomma, Alicia risponderà ad Angel con la stessa moneta, ossia procurandogli dei problemi lavorativi. Ma fino a dove si spingerà con la sua pazzia?