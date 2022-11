Un Altro Domani anticipazioni: Carmen e Kiros si riappacificano e…

L’amore pieno di ostacoli tra Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Kiros Nsue (Ivan Mendes) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. A causa di alcune incomprensioni, i due si allontaneranno infatti per un breve periodo, ma riusciranno anche a fare pace. Scopriamo insieme in che modo…

Un Altro Domani, news: Kiros cerca di parlare con Carmen

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la relazione dei due giovani subirà un duro contraccolpo quando Kiros rifiuterà di fuggire dalla Guinea insieme a Carmen: una scelta che il ragazzo prenderà perché, in quel preciso istante, ignorerà che è stato Mabalè (Borè Buika) a mandargli dei biglietti intimidatori per convincerlo a troncare una volta per tutte il suo legame pericoloso con la Villanueva.

Appena Mabalè gli rivelerà che le minacce provenivano da lui, perché voleva proteggerlo dall’eventuale scandalo che sarebbe scoppiato a Rio Muni, Kiros cercherà quindi di rimediare con Carmen, ma quest’ultima non vorrà ascoltarlo perché, nel frattempo, la “pettegola” Linda Grisel (Esperanza Guardado) l’avrà portata a credere che potrebbe essersi innamorato della domestica Enoa (Edith Martinez Val). Una rivelazione, per niente reale, che rallenterà la pace tra Carmen e Kiros…

Un Altro Domani, trame: Patricia vuole licenziare Enoa

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che i sospetti diventeranno sempre più concreti quando Carmen scoprirà dal padre Francisco (Sebastian Haro) che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) sta pensando di licenziare Enoa perché, nell’ultimo periodo, sta avendo diverse mancanze.

Anche se sarà gelosa con lei per il possibile legame con Kiros, Carmen deciderà quindi di assecondare una richiesta di Francisco al fine di scoprire che cos’ha davvero Enoa per evitare che Patricia possa mandarla nella strada da un giorno all’altro. In questa situazione, decisamente complicata, avverrà così il chiarimento con Kiros, dato che la domestica non darà alla Villanueva tutte le informazioni di cui aveva bisogno per capire che cosa le stesse succedendo.

Un Altro Domani, spoiler: Kiros e Carmen fanno la pace!

Eh sì: nel bel mezzo di un confronto, Carmen chiederà a Kiros se sa qualcosa su Enoa e ne approfitterà anche per chiedergli, senza mezzi termini, se lui nutra o meno un interesse. Appena l’operaio africano negherà tutto quanto, asserendo che il suo cuore appartiene soltanto a lei, la Villanueva si rasserenerà, soprattutto nell’istante in cui Kiros le svelerà che non ha accettato di scappare con lei dalla Guinea soltanto perché stava ricevendo dei bigliettini anonimi (una confessione in cui eviterà però di dirle che il mittente degli stessi era inaspettatamente Mabalè).

In ogni caso, dopo ciò, i due ritorneranno in sintonia e capiranno che devono fare qualcosa insieme per salvare Enoa dalle grinfie di Patricia. Ma come decideranno di muoversi?