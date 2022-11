Un Altro Domani: Carmen scopre che Kiros sta per sposare Enoa! | Anticipazioni

Doccia freddissima in arrivo per Carmen Villanueva (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Senza alcun tipo di preavviso, la ragazza scoprirà infatti che il suo amato Kiros Nsue (Ivan Mendez) sta per sposare la domestica Enoa (Edith Martinez Val). Una notizia che la getterà nello sconforto più totale…

Un Altro Domani, news: Enoa e le mancanze sul lavoro

La storyline inizierà pian piano a delinearsi quando Enoa inizierà ad essere distratta nelle ore di lavoro, tant’è che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) esprimerà più volte il suo dissenso al compagno Francisco (Sebastian Haro) e minaccerà di licenziarla. Nella situazione, già di per sé complicata, si inserirà molto presto Carmen, che – su spinta di Francisco – cercherà appunto di capire che cosa stia accadendo all’inserviente.

Da un lato Enoa tenderà a deviare qualsiasi tipo di chiarimento con Carmen, dall’altro la faccenda apparirà più comprensibile quando l’operaia africana, dopo essere sparita per più di un giorno, comunicherà a Francisco e a Patricia che era semplicemente in apprensione perché stava preparando nei minimi dettagli il suo matrimonio. Ma chi sarà lo sposo? Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nell’apertura di questo post, il “fortunato” sarà Kiros!

Un Altro Domani, spoiler: Carmen scopre che Kiros sta per sposare Enoa!

Uno “sposalizio” del tutto inaspettato, e apparentemente senza una plausibile spiegazione, che manderà in confusione Carmen, la quale si rifiuterà di sentire le successive spiegazioni di Kiros perché si sentirà completamente presa in giro da lui. Ripensando alle ultime settimane, la Villanueva ricorderà infatti che Linda Grisel (Esperanza Guardado) l’aveva “messa in guardia” da una possibile relazione tra Kiros e Enoa, anche se aveva preferito fidarsi delle parole dell’uomo (intento a giurarle che tra lui e la domestica non ci fosse nulla di sentimentale).

Fatto sta che, per vie di tutte queste premesse, Carmen farà davvero fatica ad accettare l’imminente matrimonio tra Kiros e Enoa, programmato entro due settimane, e cercherà di non pensare troppo al suo dolore. In ogni caso, sarà abbastanza chiaro che i promessi sposi staranno nascondendo qualcosa di estremamente importante…

Un Altro Domani, trame: che cosa nascondono Kiros e Carmen?

Eh sì: la verità inizierà ad emergere quando Kiros confesserà ad un esterrefatto Mabalè (Borè Buika) che sta per sposarsi con Enoa. Dato che non riuscirà a comprendere perché l’amico sia disposto a contrarre matrimonio con un’altra donna nonostante i suoi sentimenti totalitari nei confronti di Carmen, Mabalè chiederà lumi a Kiros del suo repentino cambiamento, spingendolo a rivelargli qualcosa di scottante su Enoa. Di cosa si tratterà?