Un altro domani, anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2022

Le cose tra Julia e Sergio, che ormai si è trasferito a casa di lei, andrebbero anche bene se non ci fosse Diana sempre presente. Nonostante sembri attratta da Erik, Cloe pensa ancora a Dani.

Carmen fa di tutto per convincere Victor a riassumere Kiros, ma senza successo, finché lo stesso Kiros le dice che non vuole tornare a lavorare in ebanisteria e che preferisce allontanarsi da lei.

Spoiler Un altro domani: Kiros fuori dalla fabbrica

Ventura è furioso con Patricia perché gli ha sottratto le casse contenenti le armi e la minaccia: se non gli renderà immediatamente le armi farà del male a Angel. Ines è molto sospettosa nei confronti di Alicia. Ventura, dopo una lunga trattativa, rivela a Patricia che l’obiettivo del contrabbando delle armi è quello di armare i nativi e attaccare l’esercito spagnolo.

Sergio è molto incuriosito dai diari di Carmen che Julia continua a leggere e cerca di capire di cosa si tratti, ma Julia non vuole rivelargli il suo segreto.

Julia, esasperata dalle ingerenze della madre nella sua vita e in quella di Sergio, vorrebbe trascorrere una serata in intimità con lui e convince Mario a portare Diana a cena. Elena studia un progetto per evitare la riduzione della giornata lavorativa ai dipendenti della bottega.