Un altro domani, anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2022

Victor e Carmen durante una passeggiata si lasciano andare ad alcune confidenze, le cose tra loro sembrano andare un po’ meglio. Ma per quanto Victor e Carmen stiano recuperando il loro rapporto, lei non riesce a sopportare l’idea che Kiros stia partendo per il Camerun e lo prega di non andarsene.

Nel presente: Julia scopre che sua madre le ha mentito. Non c’è alcuna ristrutturazione in corso e Diana ha messo in vendita di nascosto la sua casa. Cloe e Erik si confidano a vicenda, sono sempre più in sintonia e la cosa non fa per niente piacere a Ribero.

Anticipazioni Un altro domani: continuano i malumori tra Julia ed Elena

Maria decide di incontrare di nuovo Rio e gli confida le sue debolezze e i suoi timori. Diana confessa a Julia che il suo appartamento non è in ristrutturazione bensì in vendita e di aver nascosto la verità poiché trattandosi della casa in cui Julia era cresciuta, sia Diana che il marito temevano che la faccenda potesse far arrabbiare la figlia, ma non è del tutto sincera con lei.

I malumori tra Elena e Julia, causati dalla riduzione dell’orario di lavoro, proseguono. A Rio Muni, Francisco sorprende Carmen mentre confessa a Enoa di amare un altro uomo e scoppia una lite in cui l’uomo minaccia addirittura di licenziare Enoa se Carmen non racconterà la verità.

Ines convince il marito che sia stato Angel a rubargli la valigetta contenente soldi e documenti; a quel punto Ventura incontra il ragazzo per chiarire la faccenda.