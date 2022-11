Dopo l’ennesima – ma apparentemente definitiva – rottura con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), Julia Maria Infante (Laura Ledesma) avrà necessariamente bisogno di un periodo di riposo. Per questa ragione, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, deciderà di prendersi delle ferie e chiederà ad Elena Prieto (Aida de la Cruz) di prendere momentaneamente il suo posto. Tale scelta farà però preoccupare la neo-dipendente Olga (Monica Miranda)…

Un Altro Domani, news: Julia e la rottura con Sergio

Già sapete che Julia capirà di non essere più innamorata di Sergio e lo lascerà, senza dargli alcun tipo di preavviso, proprio nel giorno in cui l’uomo le aveva organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. A quel punto, Cuevas si sentirà profondamente preso in giro dalla Infante, visti tutti i sacrifici che avrà fatto per lei, e pretenderà di riavere in cambio entro poco tempo tutti i soldi che le avrà prestato per evitare di chiudere il mobilificio.

Dato che non avrà alcun risparmio da parte e che non vorrà chiedere alcun prestito alla pur disponibile madre Diana (Cristina de Inza), Julia a quel punto raddoppierà i suoi turni di lavoro nell’atelier, anche per non pensare ai suoi problemi e all’ultimatum di Sergio; agendo in tale maniera, finirà però per stare male…

Un Altro Domani, trame: Julia perde i sensi!

Eh sì: al termine di un’intensa giornata, Julia finirà per perdere i sensi poiché si sarà completamente dimenticata di mangiare. A soccorrerla, fortunatamente, penserà Elena, che il giorno successivo le porterà la colazione e la inviterà a prendersi un po’ di tempo per lei, sostenendo che non può andare avanti così.

Per questo, la Infante opterà per una breve vacanza, ma avrà bisogno di qualcuno che diriga tutta il team composto da Olga, Ribero (Mario Garcia), Cloe (Gloria Ortega) e Maria (Kenai White). Prima di organizzare il viaggio, Julia chiederà quindi a Elena di sostituirla per tutto il tempo in cui starà fuori. Una condizione che la Prieto accetterà, anche perché sarà nuovamente rimasta senza lavoro.

La nuova situazione desterà però una forte preoccupazione in Olga, la cognata di Tirso Noguera (Oliver Ruano) e madre di Erik (Alex Mola). Dato che sarà stata assunta per svolgere le stesse mansioni di Elena, Olga temerà infatti che Julia, una volta che tornerà dal suo “meritato riposo”, possa decidere di licenziarla per riassumere l’amica. Una motivazione che la spingerà a confrontarsi con la Infante, che la rassicurerà sostenendo che non intende rinunciare alla sua manodopera, anche qualora la Prieto dovesse tornare stabilmente l lavoro.

Tali parole faranno tirare un sospiro di sollievo ad Olga, che avrà necessariamente bisogno del lavoro nella bottega di mobili per continuare a stare a Robledillo e, soprattutto, vicino al figlio Erik. La possibile “emergenza” sarà quindi rientrata, almeno per ora…