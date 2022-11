Un Altro Domani anticipazioni: Enoa annuncia che sta per sposarsi… ma con chi?

Nelle prossime settimane di programmazione di Un Altro Domani, i telespettatori italiani della telenovela assisteranno ad una vera e propria crisi della domestica Enoa (Edith Martinez Val). All’improvviso, la ragazza comincerà infatti a comportarsi in maniera decisamente insolita, tant’è che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) sembrerà addirittura prendere in considerazione l’idea di licenziarla in seguito ad una serie di mancanze. Si tratta di una situazione che preoccuperà parecchio Carmen Villanueva (Amparo Pinero), la quale cercherà di fare il possibile per aiutare l’amica…

Un Altro Domani, news: Patricia vuole licenziare Enoa!

Enoa si mostrerà distratta durante le ore di lavoro per via di un imprecisato motivo; col passare delle giornate, Patricia sarà sempre più infastidita da tale atteggiamento, ragione per la quale minaccerà di licenziare la dipendente, salvo poi ritornare sui suoi passi su “consiglio” diretto del compagno Francisco (Sebastian Haro).

Dato che sarà consapevole del fatto che la Godoy non si lascerà convincere a lungo, il Villanueva Senior domanderà dunque alla figlia di cercare di scoprire ì cosa abbia Enoa prima che sia troppo tardi. Pur avendo dei dubbi sul suo conto, poiché la pettegola Linda (Esperanza Guardado) le avrà fatto intendere che è probabilmente innamorata di Kiros (Ivan Mendez), Carmen deciderà di offrire il suo supporto alla domestica, che però devierà ogni sua domanda…

Un Altro Domani, trame: Enoa sparisce nel nulla!

La faccenda, già di per sé complicata, troverà quindi dei nuovi sviluppi nel momento in cui Enoa sparirà nel nulla non dando più notizie di sé. Visto che Patricia le avrà già fatto preparare la valigia con cui cacciarla, Carmen cercherà disperatamente di rintracciarla e si prenderà un giorno di pausa dalla fabbrica.

Nonostante le intense ricerche, Enoa non comparirà però da nessuna parte e persino Kiros sarà visibilmente preoccupato per lei, come avrà modo di rivelare a Mabalè (Borè Buika). Tuttavia, l’inserviente si farà presto trovare, visto che si presenterà nuovamente a casa dei Villanueva con una sorprendente notizia…

Un Altro Domani, spoiler: Enoa si sposa… ma con chi?

Eh sì: possiamo anticiparvi che, col sorriso sulle labbra, Enoa comunicherà a Patricia e a Francisco che si è comportata in maniera scostante soltanto perché si è fatta prendere dal panico per via del suo imminente matrimonio. Ma chi sarà il fortunato? La risposta non piacerà affatto a Carmen, dato che metterà in discussione ogni sua certezza…