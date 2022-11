Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, un piano studiato nei minimi dettagli da Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza) per liberarsi della “folle” Alicia Utanares (Elena Gallardo) non andrà esattamente come i due amanti avevano auspicato. La bibliotecaria si troverà infatti costretta a fare un passo indietro in seguito ad una minaccia della sua vecchia collaboratrice…

Un Altro Domani, news: Alicia cerca di sedurre Angel

La storyline partirà nel momento in cui Alicia verrà assunta da Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) come interprete di francese e inglese. A quel punto, la Utanares smetterà di lavorare da Ines, che non prenderà affatto bene il fatto che sia stato proprio il marito ad assumerla, e potrà stare vicino ad Angel per tentare di sedurlo.

Nello specifico, Alicia tramite un foglietto anonimo darà appuntamento ad Angel nella capanna in mezzo alla foresta in cui lui è solito incontrarsi con Ines. Se avete letto i nostri post precedenti, sapete quindi che in quell’occasione la Utanares cercherà per l’ennesima volta di avere un approccio intimo con il Godoy, che però non cascherà nella sua rete e le ribadirà di essere profondamente innamorato della Acevedo, motivo per il quale tra di loro non potrà mai esserci nulla.

Un Altro Domani, spoiler: Angel e Ines trovano un modo per sbarazzarsi di Alicia

Ovviamente, come facilmente prevedibile, Angel racconterà immediatamente a Ines quello che è successo. A quel punto, la moglie di Ventura riterrà necessario utilizzare dei metodi non troppo leciti per allontanare per sempre la Utanares dalle loro vite, motivo per il quale suggerirà al Godoy di creare un problema sul lavoro alla “nemica” che costringa il marito a licenziarla senza alcun tipo di scrupolo.

Anche se sarà riluttante all’idea di agire in quel modo, Angel si piegherà alla richiesta di Ines e porterà Ventura a pensare che Alicia abbia perso un’importante documentazione necessaria a chiudere un affare con un cliente. Il Velez de Guevara cadrà nel tranello e licenzierà immediatamente Alicia, ma quest’ultima si renderà invece conto del coinvolgimento dei “piccioncini” nella questione e minaccerà la Acevedo…

Un Altro Domani, trame: Alicia ricatta Ines e…

Eh sì: dopo averle detto senza mezzi termini che sa benissimo che è stato Angel a far sparire la documentazione per far ricadere la colpa su di lei e farle perdere l’impiego, Alicia esigerà che Ines parli con Ventura per chiedergli di darle un’ulteriore possibilità poiché, in caso contrario, non esiterà a rivelare all’imprenditore che intrattiene da anni una tresca extraconiugale con il suo giovane “pupillo”.

Dato che la minaccia di Alicia rappresenterà un pericolo concreto, Ines non avrà quindi altra scelta se non quella di assecondare la pretesa della sua ricattatrice ed otterrà con successo dal marito Ventura una seconda chance per la giovane. Insomma, la trama diventerà sempre più complicata con la Utanares ormai disposta davvero a fare di tutto per guadagnarsi l’amore di Angel…