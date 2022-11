Un Altro Domani: Julia cercherà di riavvicinarsi a Tirso ma…

I problemi di cuore di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) continueranno ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani e si mischieranno alle tantissime difficoltà lavorative della ragazza. Dopo la brusca rottura con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), la nostra protagonista cercherà infatti di riavvicinarsi a Tirso Noguera (Oliver Ruano), ma non sarà così semplice…

Un Altro Domani, news: Julia e l’ultimatum di Sergio

La storyline partirà nell’istante in cui Julia si renderà conto di non essere più innamorata di Sergio e troncherà la relazione con lui nel giorno del suo trentunesimo compleanno. A quel punto, Cuevas si sentirà tradito e, dopo essersi risentito non poco, obbligherà la Infante a restituirgli la somma di denaro che gli ha prestato per mantenere in piedi il mobilificio.

Ritornata da una breve vacanza, Julia si scontrerà quindi per l’ennesima volta con Sergio, il quale le darà soltanto una settimana di tempo per saldare il debito che ha con lui. Nonostante l’aiuto di Olga (Monica Miranda), che le farà avere un appuntamento con un importante committente, la Infante continuerà però a fallire. Ciò la spingerà a cercare di riavvicinarsi a Tirso…

Un Altro Domani, spoiler: Julia cerca di riavvicinarsi a Tirso ma…

Eh sì: al termine di una giornata lavorativa a dir poco stressante, Julia si recherà nell’albergo di Tirso poiché vorrà parlare con lui. Tuttavia, l’incontro verrà bloccato dall’arrivo improvviso di Olga e così la Infante deciderà di andare via tirando fuori una scusa piuttosto strampalata.

Fatto sta che, nelle ore successive, sarà sempre più chiaro che la Infante ha bisogno di parlare con Tirso. Quest’ultimo, in più di una circostanza, tergiverserà sulla questione, arrivando addirittura a declinare l’invito ad una passeggiata che gli rivolgerà la nostra protagonista…

Un Altro Domani, trame: Tirso diviso tra Olga e Julia

Ma a cosa sarà dovuta tutta questa reticenza da parte di Tirso? La risposta sarà abbastanza facile da dedurre: come abbiamo già segnalato, Noguera si sentirà sempre più attratto dalla cognata Olga, con la quale in passato non ha potuto vivere i suoi sentimenti a causa del legame matrimoniale che la donna aveva con il fratello Jorge.

Visto che sarà sempre più invischiato nei problemi tra Olga e il figlio Erik (Alex Mola), Tirso non potrà fare a meno di dare tutto il suo conforto alla cognata, a discapito del suo rapporto con Julia. Insomma, anche stavolta la Infante sembrerà passare in secondo piano per il Noguera. Cosa che, tra non molto tempo, la porterà ad approfondire una nuova conoscenza…