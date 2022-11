Un Altro Domani: Tirso prova qualcosa per Olga? | Anticipazioni

C’è davvero soltanto Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nel cuore di Tirso Noguera (Oliver Ruano)? È questo il quesito che dovranno porsi i telespettatori di Un Altro Domani. Nelle prossime puntate italiane della telenovela sarà infatti chiaro che il bell’oste prova qualcosa anche per la cognata Olga (Monica Miranda), come confiderà a Elena Prieto (Aida de la Cruz)…

Un Altro Domani, news: Tirso e il travagliato rapporto con Olga

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che Olga è la moglie di Jorge, il fratello di Tirso rinchiuso da anni in carcere, e quindi è anche la madre di Erik (Alex Mola). Da un lato la donna avrà un rapporto abbastanza conflittuale con il figlio, che le recriminerà i tanti trasferimenti che ha dovuto patire dal momento in cui il padre è entrato in carcere; dall’altro Tirso cercherà di stare vicino alla cognata consigliandole in che modo deve agire con il consanguineo.

La storyline avrà nuovi sviluppi quando Julia deciderà di assumere Olga nell’atelier di mobili al posto di Elena, che non accetterà di ritornarvi dopo essere stata licenziata. In principio, la Infante non sarà propensa a lavorare insieme a Olga perché, in fin dei conti, proverà gelosia per la sua vicinanza a Tirso. E, in tal senso le sensazioni della nostra protagonista non saranno del tutto sbagliate…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso confessa ad Elena di avere provato qualcosa per Olga

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel corso di un dialogo, Tirso confesserà ad Elena di aver conosciuto Olga molto tempo prima del fratello Jorge, ma ha dovuto rinunciare ad avvicinarsi sentimentalmente alla donna quando il parente ha intrecciato una relazione con lei (salvo poi diventare la sua “spalla” ogni volta che Jorge si metteva nei guai).

Un rapporto, quello tra Tirso ed Olga, che nonostante la forte attrazione reciproca non è mai andato oltre l’amicizia, e che si è interrotto definitivamente nell’istante in cui Jorge è finito tra le sbarre per avere ucciso un uomo durante un tentativo di rapina. Da lì in poi, i due “amici” non si sono più compresi e rivisti a causa della richiesta del Noguera di avere l’affido esclusivo del nipote Erik.

Un Altro Domani, trame: Olga e Tirso, succederà qualcosa tra di loro?

Resta quindi da capire se la confessione di Tirso farà da preludio ad un suo nuovo avvicinamento con Olga. Di sicuro, la rottura tra Julia e Sergio Cuevas (Miguel Brocca) darà modo al Noguera di riflettere meglio sul da farsi, dato che in fondo non sarà insensibile nemmeno al fascino della Infante. Insomma, il triangolo sembrerà inevitabile…