Un posto al sole, anticipazioni 18 novembre 2022: una notizia che farà agitare tutti…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 18 novembre 2022

Venerdì 18 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una brutta notizia, un tentativo di conquista e una scoperta importante…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Su Niko (Luca Turco) e su tutti coloro che hanno amato Susanna sta per abbattersi una notizia imprevista: la prospettiva di uno sconto di pena per Lello Valsano (Gianluca Pugliese). A quel punto, Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) non sarà disposto a starsene con le mani in mano. Diego (Francesco Vitiello) tenta di conquistare Lia (Giuliana Vigogna) e di indurla a voltare pagina, dimenticando per sempre la questione dei gioielli. Bianca (Sofia Piccirillo) sta per scoprire qualcosa di importante su Antonello (Gennaro Filippone), cosa che le farà prendere una decisione improvvisa.