Un posto al sole, anticipazioni 3 novembre 2022: Viola e la proposta a Damiano

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 3 novembre 2022

Giovedì 3 novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una “distrazione”, una follia che avanza, una proposta e una svolta inattesa!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Mentre Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di distrarsi per non pensare a Marina Giordano (Nina Soldano), quest’ultima si ritroverà sempre più in balia della follia di Fabrizio (Giorgio Borghetti). Intenzionata ad aiutare Damiano (Luigi Miele) a risolvere i problemi del figlio Manuel (Manuel D’Angelo), Viola (Ilenia Lazzarin) gli farà un’interessante proposta. Manuela (Gina Amarante) vive una giornata all’insegna delle decisioni importanti: la Cirillo, infatti, sembra intenzionata a dare una svolta inaspettata alla propria vita…