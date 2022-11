Un posto al sole dal 5 al 9 dicembre 2022 | Trama puntate

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre 2022

Niko è sempre più deciso ad assecondare la folle proposta di Manlio. Jimmy rivela i suoi sospetti a Manuela, che decide di affrontare Niko per capire cosa stia combinando. Felice del ritorno in classe di Antonello, Bianca gli dà il regalo per il suo compleanno ma gli altri compagni se ne accorgono e ne approfittano per divertirsi alle loro spalle. Mariella fa propositi guerreschi contro le Cirillo, Bice le chiede aiuto per far rinsavire suo fratello Salvatore che a suo parere si è cacciato in una nuova storia d’amore senza senso.

Si avvicina il giorno della consegna dei soldi: completata la vendita dell’auto, Niko sembra deciso ad andare fino in fondo, ma qualcuno si è insospettito e potrebbe fermarlo. Dopo l’insuccesso della festa a sorpresa, Bianca riesce a riavvicinarsi ad Antonello. Continuano le pene d’amore di Cerruti e la sua conoscenza virtuale col misterioso Bufalotto, che però mantiene un ferreo riserbo sulla propria identità destando anche le perplessità di Mariella.

Spoiler Upas: Alice ronza ancora intorno a Nunzio

Grazie al suo carattere sfrontato che le consente di tenere testa anche a Marina (che la vorrebbe iscritta all’università), Alice cerca di sedurre Nunzio. Niko è ormai a un passo dal compiere la sua vendetta: sarà così accecato dall’odio da andare fino in fondo? Mentre cerca invano di spronare Salvatore a lanciarsi in nuove avventure sentimentali, Bice avrà un folgorante colpo di fulmine.

L’amicizia tra Bianca e Antonello sembra fare passi in avanti ma un commento fuori luogo potrebbe far ripiombare il ragazzo in una vecchia e pericolosa dipendenza. A Palazzo Palladini si comincia a respirare l’aria del Natale e Niko potrebbe ritrovare intatti dentro di sé i valori che aveva smarrito.

Mentre il rapporto con Diego si consolida sempre di più e Lia sembra finalmente pronta a pensare al futuro, una scoperta improvvisa la riporta prepotentemente al suo passato. Decisa a conquistare Nunzio, Alice troverà il modo per continuare a ronzargli intorno. L’atmosfera natalizia alla terrazza verrà guastata da una notizia inquietante che riporterà sia Bianca che i suoi familiari a dover affrontare un problema che tutti speravano fosse ormai archiviato.