Un posto al sole: torna ALICE (Fabiola Balestriere) | Anticipazioni

A Un posto al sole, almeno per il momento, Marina Giordano ha chiuso il terribile capitolo della sua vita che si è concretizzato con il rapimento di cui è stata vittima. A quanto sembra dalla narrazione che c’è stata fin qui, alla fine Fabrizio Rosato è grave ma non è morto, e tal proposito Nina Soldano e Giorgio Borghetti – in un recente video su Instagram – hanno lasciato intravedere la possibilità che in futuro possa accadere dell’altro. Staremo a vedere.

Sta di fatto che ora in Marina, finalmente fuori dall’incubo, alberga un altro dubbio: nel momento in cui era stato messo di fronte a una scelta terribile, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha preferito se stesso anziché lei. Sarà un “tarlo” destinato a creare problemi?

Spoiler Upas: Alice si interessa delle “bellezze di Napoli”

In effetti, una decisione inattesa di Marina indurrà Roberto a credere di averla persa per sempre. Sarà davvero così? Quel che è certo è che, proprio quando l’imprenditore sarà intenzionato a partire per Londra (città in cui evidentemente si è rifugiata la Giordano), sarà spiazzato da un “doppio rientro”…

Marina dunque tornerà a Napoli in tempi brevissimi? Ciò che è certo è che nel capoluogo campano arriverà anche Alice Pergolesi, ormai cresciuta (così come la sua interprete Fabiola Balestriere) e di ritorno dopo parecchio tempo nella soap partenopea di Rai 3. Non sappiamo quanto resterà, quel che è noto è che inizierà a interessarsi delle “bellezze del luogo”… ma in che senso? E prima o poi rivedremo anche sua madre Elena (Valentina Pace)?