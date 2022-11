Un posto al sole: Gabriele Rossi nel cast! | Anticipazioni

Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, i momenti di allegria arriveranno soprattutto dalla nuova vicinanza tra le gemelle Cirillo (Gina Amarante) e Samuel (Samuele Cavallo). Per il resto, ci saranno diverse storie drammatiche (le cui avvisaglie si sono già manifestate) e inoltre una vicenda completamente inedita destinata a tenere banco nel prossimo futuro. Di cosa si tratta?

Tutto inizierà da un momento apparentemente lieto. Tra neanche troppi episodi, Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) andranno a pranzo al Vulcano insieme a Marika (Laura Pagliara), che per l’occasione avrà un regalino per il piccolo Federico. Occhio però al dono in questione: si tratta di un giocattolo contraffatto che rischierà di produrre un incidente e, con esso, un disastroso epilogo!

Spoiler Upas: arriva Gabriele Rossi!

A quel punto, un furiosissimo Palladini arriverà a minacciare i responsabili della fabbricazione e messa in commercio dei giocattoli in questione, e da ciò dovrebbe prendere il via una nuova storyline che affronterà un problema molto attuale (come Upas fa da sempre).

Stando ad alcuni rumor che vi anticipiamo in anteprima, pare che questa trama vedrà a un certo punto l’inserimento di un nuovo personaggio. Sarà per caso interpretato dal popolare attore e ballerino Gabriele Rossi? Non ce ne meraviglieremmo affatto, visto che l’agenzia di Gabriele riporta Un posto al sole tra i suoi lavori del 2022. Presto ne sapremo di più…