Micaela Cirillo residente a Palazzo Palladini? | Un posto al sole anticipazioni

A Un posto al sole, le sorelle Cirillo continuano a mettere pepe nelle vicende della soap e, come avete visto, di recente si sono rese protagoniste di una festa di compleanno piuttosto movimentata con tanto di torta caduta per terra!

Come se non bastasse, Manuela (Gina Amarante) – stanca di essere trattata gelidamente da Niko (Luca Turco) – ha ritenuto di voler lasciare Napoli ma Serena (Miriam Candurro) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) sono riusciti in extremis a trattenerla in città. Come proseguirà ora la storia?

Nelle prossime puntate di Upas i dissapori tra le Cirillo potrebbero forse attenuarsi, nel senso che – quanto meno – Micaela cercherà di sciogliere l’atmosfera con Manu. Ma, a parte questo, la ragazza manifesterà un’intenzione che a Palazzo non piacerà proprio a tutti…

Spoiler Upas: Micaela chiede ad Alberto di affittarle il suo appartamento

Eh sì, una “fastidiosa vicina” potrebbe palesarsi e sconvolgere ancora di più gli equilibri: dopo che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) verrà messo sempre più in difficoltà da Renato Poggi (Marzio Honorato) sulla possibilità di proseguire i suoi progetti immobiliari, Micaela si farà avanti e chiederà all’avvocato di affittarle il suo mini-appartamento.

Quale sarà la risposta di Alberto? E quale atteggiamento avranno i vari condomini all’idea che Micaela da ora in poi circoli a Palazzo? Ma soprattutto: quanto sarà (in)felice Niko per tutto questo? Lo scopriremo a breve, già tra pochissimi episodi!